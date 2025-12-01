Ciné-débat Pons

Ciné-débat Pons mercredi 10 décembre 2025.

Ciné-débat

16 avenue Gambetta Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 19:30:00
fin : 2025-12-10

Date(s) :
2025-12-10

Ciné-Débat mercredi 10 décembre à19h30 au cinéma municipal Le Vauban
  .

16 avenue Gambetta Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   cinema.pons@orange.fr

English :

Ciné-Débat Wednesday, December 10, 7:30 p.m. at the municipal cinema Le Vauban

L’événement Ciné-débat Pons a été mis à jour le 2025-12-01 par Offices de Tourisme de Jonzac