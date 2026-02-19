Ciné débat Place Huningue Pontacq
Ciné débat Place Huningue Pontacq mardi 3 mars 2026.
Ciné débat
Place Huningue Mairie Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
2026-03-03
Projection du film Tendre mémoire de Yoan Nahum, suivie d’un débat avec l’association France Alzheimer 64. .
Place Huningue Mairie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 41 09 fapa@fapa64.com
