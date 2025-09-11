Ciné-débat Premières classes » Lux Scène Nationale Valence

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 8.5 EUR

Début : 2025-09-11 20:00:00

fin : 2025-09-11 22:30:00

2025-09-11

Séance suivie d’une rencontre avec une institutrice ukrainienne, en partenariat avec l’association RUTA.

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

Screening followed by a meeting with a Ukrainian teacher, in partnership with the RUTA association.

German :

Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Treffen mit einer ukrainischen Lehrerin statt, in Zusammenarbeit mit dem Verein RUTA.

Italiano :

La proiezione è seguita da un incontro con un insegnante ucraino, in collaborazione con l’associazione RUTA.

Espanol :

Proyección seguida de un encuentro con un profesor ucraniano, en colaboración con la asociación RUTA.

