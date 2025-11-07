Ciné débat prévention des violences sexistes et sexuelles dans le sport Cinéma CGR Moulins Moulins

Ciné débat prévention des violences sexistes et sexuelles dans le sport Cinéma CGR Moulins Moulins vendredi 7 novembre 2025.

Ciné débat prévention des violences sexistes et sexuelles dans le sport

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Un ciné débat sur la prévention des violences sexistes et sexuelles dans le sport est organisé par le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES).

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 90 90 96

English :

A film debate on the prevention of sexist and sexual violence in sport is organized by the SDJES (Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports).

German :

Eine Filmdebatte über die Prävention von sexistischer und sexueller Gewalt im Sport wird vom Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) organisiert.

Italiano :

Il Servizio dipartimentale per i giovani, il coinvolgimento e lo sport (SDJES) organizza un dibattito cinematografico sulla prevenzione della violenza sessuale e sessista nello sport.

Espanol :

El Servicio Departamental de Juventud, Participación y Deporte (SDJES) organiza un cine-debate sobre la prevención de la violencia sexista y sexual en el deporte.

