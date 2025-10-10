CINÉ DÉBAT PROJECTION FILM L’ ATTACHEMENT Sète

Ciné débat “L’attachement”, dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale et des Semaines d’Information en Santé Mentale (SISM), en partenariat avec l’association France Dépression. .

Ciné débat “L’attachement”, dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale et des Semaines d’Information en Santé Mentale (SISM), en partenariat avec l’association France Dépression. .Inscription à cls-clsm@ville-sete.fr ou au 06 31 55 11 47 .

24 Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 31 55 11 47 cls-clsm@ville-sete.fr

English :

Ciné débat ?L?attachement? as part of the Conseil Local de Santé Mentale and the Semaines d?Information en Santé Mentale (SISM), in partnership with the France Dépression association .

German :

Kinodebatte « Bindung », im Rahmen des lokalen Rates für geistige Gesundheit und der Informationswochen für geistige Gesundheit (SISM), in Partnerschaft mit dem Verein France Dépression. .

Italiano :

Ciné débat « L’attachement » nell’ambito del Consiglio Locale per la Salute Mentale e delle Settimane di Informazione sulla Salute Mentale (SISM), in collaborazione con l’associazione France Dépression.

Espanol :

Ciné débat ?L?attachement? en el marco del Consejo Local de Salud Mental y las Semanas de Información sobre Salud Mental (SISM), en colaboración con la asociación France Dépression .

