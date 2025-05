CINÉ-DÉBAT Promesse – SEW Morlaix, 12 juin 2025 20:30, Morlaix.

Finistère

CINÉ-DÉBAT Promesse SEW 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12 20:30:00

fin : 2025-06-12

Date(s) :

2025-06-12

Quelques jours avant le 22 juin, journée nationale pour parler du don d’organes et sauver des vies, nous invitons l’hôpital de Morlaix et l’association ADOT 29 pour venir échanger autour du magnifique documentaire de Laurène et Thomas Hug de Laurauze sorti au mois d’avril.

Synopsis

Laurène, 22 ans, laisse derrière elle l’image d’une soif de vie débordante malgré la maladie, ainsi que des dizaines d’heures de vidéos qu’elle avait tournées pour partager son histoire. Personne n’a jamais vu ses images et ils s’étaient promis d’en faire un film avec son frère jumeau. Sur les traces de sa sœur, Thomas décide alors d’interroger sa mémoire, celle de sa famille et de réaliser sa promesse. .

SEW 39T Quai du Léon

Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CINÉ-DÉBAT Promesse Morlaix a été mis à jour le 2025-05-21 par OT BAIE DE MORLAIX