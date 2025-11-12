Ciné-débat Promis le ciel Salle polyvalente Ancy-le-Franc

Ciné-débat Promis le ciel

Ancy-le-Franc

Ne manquez pas la projection du film Promis le ciel suivi d’un débat sur le thème Femme et immigration . .

Salle polyvalente 59 Grande Rue Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 13 21

