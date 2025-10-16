Ciné-débat punishment park Hangart Marseille 4e Arrondissement

Jeudi 16 octobre 2025 de 18h30 à 20h30. Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Théâtre du HargArt propose une programmation cinéma engagée autour du thème de la censure.

Le Théâtre du HargArt propose une programmation cinéma engagée autour du thème de la censure. À travers quatre films puissants le cycle interroge les limites de la liberté d’expression, la mémoire collective et les récits étouffés. Entre fiction et documentaire, ces œuvres censurées, dérangeantes ou longtemps invisibles, donnent à voir d’autres vérités et invitent à penser l’acte de résistance par le cinéma.



Avec l’association Azimut

GENRE uchronie, fiction, drame politique

RÉALISATION Peter Watkins

AVEC Carmen Argenziano, Patrick Boland, Kent Foreman

DATE DE SORTIE 1971

PAYS D’ORIGINE États-Unis

DURÉE 1h30

VOSTFR

Interdit 12 ans





Interdit à sa sortie aux États-Unis en 1971, Punishment Park est un faux documentaire dystopique qui dénonce la répression politique contre les opposant.e.s à la guerre du Vietnam. Inspiré du McCarran Act, il met en scène des prisonniers.ères politiques contraint·e·s de traverser un désert sans eau, traqués par les forces de l’ordre. Ce film-choc, rare et puissant, soulève des questions sur les dérives sécuritaires et demeure d’une résonance toujours actuelle. .

Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 30

