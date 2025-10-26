Ciné-débat : Put your soul on your hand walk Cinéma Le Beaulieu Bouguenais

Ciné-débat : Put your soul on your hand walk Cinéma Le Beaulieu Bouguenais dimanche 26 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-26 18:00 –

Gratuit : non De 4 € à 6,30 €

Documentaire de Sepideh Farsi | Allemagne | 1h50 | VOSTFAu printemps 2024, la réalisatrice tente de se rendre à Gaza depuis Le Caire, mais les frontières sont closes. C’est par l’intermédiaire d’un réfugié palestinien qu’elle entre en contact avec Fatma Hassona, photographe et journaliste de 25 ans, restée à Jabaliya. Très vite, une relation s’installe par écrans interposés.Pendant près d’un an, malgré les coupures de réseau et les bombardements, les deux femmes maintiennent un fil fragile : l’une filme depuis son appartement parisien, l’autre témoigne depuis un territoire détruit.Un documentaire bouleversant de résistance et de mémoire qui porte la voix et le sourire inoubliable de Fatem, tuée le 16 avril 2025 à Gaza.Séance suivie d’un échange autour du film en présence du groupe Sud Loire d’Amnesty International.

Cinéma Le Beaulieu Bourg et Croix-Jeannette Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com http://www.cinemalebeaulieu.com