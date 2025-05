Ciné-débat Quand l’écologie sort du bois – La Fabrique Rêves de Ville Le Mans, 19 juin 2025 18:30, Le Mans.

Sarthe

Ciné-débat Quand l'écologie sort du bois La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Né de la complicité entre Julien King-Georges et le réalisateur parisien Allan Wisniewski, le documentaire Quand l’écologie sort du bois est un hymne à la forêt et à celles et ceux qui agissent au profit de l’arbre. Par leur engagement citoyen, ils redéfinissent ensemble la notion d’habiter le territoire rural et urbain et promeuvent d’autres modes de travailler, de s’alimenter et de se déplacer. Rendez-vous à La Fabrique Rêves de Ville.

Projection du documentaire (55 min) suivie d’une rencontre avec les auteurs.

Tout public (à partir de 8 ans) gratuit. .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

The brainchild of Julien King-Georges and Parisian filmmaker Allan Wisniewski, the documentary « Quand l?écologie sort du bois » (When ecology comes out of the woodwork) is a hymn to the forest and to those who take action to benefit the tree.

German :

Der Dokumentarfilm « Quand l’écologie sort du bois » entstand aus der Zusammenarbeit zwischen Julien King-Georges und dem Pariser Regisseur Allan Wisniewski. Er ist eine Hymne an den Wald und an diejenigen, die sich für den Baum einsetzen.

Italiano :

Nato da un’idea di Julien King-Georges e del regista parigino Allan Wisniewski, il documentario « Quand l’écologie sort du bois » (Quando l’ecologia esce dal bosco) è un inno alla foresta e a coloro che agiscono per aiutare gli alberi.

Espanol :

Ideado por Julien King-Georges y el cineasta parisino Allan Wisniewski, el documental « Quand l’écologie sort du bois » (Cuando la ecología sale del bosque) es un canto al bosque y a quienes actúan en favor de los árboles.

