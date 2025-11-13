Ciné-débat Quand les tomates rencontrent Wagner Le Select, Cinéma de Granville Granville

Ciné-débat Quand les tomates rencontrent Wagner

Le Select, Cinéma de Granville 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Rendez-vous Jeudi 13 novembre à 20h30

La séance est en partenariat avec l’association Les Piplettes de Granville,

Le débat sera animé par des intervenants du monde rural.

Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, se meurt. Face à cette situation, deux cousins font équipe avec les grand-mères du village pour planter les graines de tomates qu’elles perpétuent depuis des siècles.

Tarif unique 6€50 (dont 1€ reversé à l’association) .

Le Select, Cinéma de Granville 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

