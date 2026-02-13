Ciné-débat : Que reste-t-il de la liberté de la presse ?, Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale, Brest

Ciné-débat : Que reste-t-il de la liberté de la presse ? Jeudi 2 avril, 19h30 Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale Finistère

UUne enquête d’investigation dans les coulisses des grands médias réalisé par les journalistes Valentine Oberti et Luc Hermann de Médiapart en 2022.

Pour illustrer la mainmise sur l’information par quelques milliardaires en France.

En présence de la réalisatrice du documentaire, Valentine Oberti, journaliste, co-directrice de Mediapart.

Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale 6 rue du Bouguen, 29200 Brest Brest 29200 Bellevue Finistère Bretagne

