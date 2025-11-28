Ciné-débat Quelle prison pour faire société ? Salle Jean Gabin Royan
Ciné-débat Quelle prison pour faire société ?
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Début : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
Organisé par l’Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, l’Aumonerie catholique des Prisons, le Secours catholique, la Croix Rouge, la LDH
English :
Organized by Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, Aumonerie catholique des Prisons, Secours catholique, Croix Rouge, LDH
German :
Organisiert von der Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, der Aumonerie catholique des Prisons, der Secours catholique, dem Roten Kreuz, der LDH
Italiano :
Organizzato da Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, Aumonerie catholique des Prisons, Secours catholique, Croix Rouge, LDH
Espanol :
Organización Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, Aumonerie catholique des Prisons, Secours catholique, Croix Rouge, LDH
