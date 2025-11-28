Ciné-débat Quelle prison pour faire société ? Salle Jean Gabin Royan

Ciné-débat Quelle prison pour faire société ?

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Organisé par l’Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, l’Aumonerie catholique des Prisons, le Secours catholique, la Croix Rouge, la LDH

+33 6 23 54 15 86

English :

Organized by Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, Aumonerie catholique des Prisons, Secours catholique, Croix Rouge, LDH

German :

Organisiert von der Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, der Aumonerie catholique des Prisons, der Secours catholique, dem Roten Kreuz, der LDH

Italiano :

Organizzato da Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, Aumonerie catholique des Prisons, Secours catholique, Croix Rouge, LDH

Espanol :

Organización Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, Aumonerie catholique des Prisons, Secours catholique, Croix Rouge, LDH

