Ciné-débat Quelle prison pour faire société ? Salle Jean Gabin Royan

Ciné-débat Quelle prison pour faire société ?

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28

Organisé par l’Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, l’Aumonerie catholique des Prisons, le Secours catholique, la Croix Rouge, la LDH
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 54 15 86 

English :

Organized by Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, Aumonerie catholique des Prisons, Secours catholique, Croix Rouge, LDH

German :

Organisiert von der Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, der Aumonerie catholique des Prisons, der Secours catholique, dem Roten Kreuz, der LDH

Italiano :

Organizzato da Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, Aumonerie catholique des Prisons, Secours catholique, Croix Rouge, LDH

Espanol :

Organización Association Nationale Visiteurs Personnes détenues, Aumonerie catholique des Prisons, Secours catholique, Croix Rouge, LDH

