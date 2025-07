Ciné-débat RAS­CO & NOUS Orbey

Ciné-débat RAS­CO & NOUS Orbey vendredi 4 juillet 2025.

Ciné-débat RAS­CO & NOUS

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-04 21:35:00

Date(s) :

2025-07-04

Rasco et un chien de protection, il aide éleveurs et bergers à défendre leurs troupeaux contre les prédateurs.

Le GEPMA vous propose, dans le cadre du Plan Régional d’Action Lynx massif des Vosges, une séance ciné-débat.

Synopsis : Lui, c’est Rasco ! Sa mission ? protéger les animaux d’élevage lors des attaques de prédateurs. Des chiens de protection de troupeaux comme lui, il y en a aujourd’hui plus de 5 000 en France. Accompagnés par des membres de l’Institut de l’Élevage, nous partons sur les routes de France à la rencontre d’éleveurs et de bergers pour échanger sur la manière dont ils élèvent et gèrent leurs chiens de protection. 0 .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Rasco is a guard dog, helping breeders and shepherds to defend their flocks against predators.

German :

Rasco und ein Schutzhund, er hilft Viehzüchtern und Schäfern, ihre Herden gegen Raubtiere zu verteidigen.

Italiano :

Rasco è un cane da protezione che aiuta gli allevatori e i pastori a difendere le loro greggi dai predatori.

Espanol :

Rasco es un perro de protección que ayuda a granjeros y pastores a defender sus rebaños de los depredadores.

