Ciné-débat Regards coopératifs RISCLE Riscle

Ciné-débat Regards coopératifs

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers

Début : 2026-02-19 21:00:00

fin : 2026-02-19 22:30:00

2026-02-19

Un ciné débat à Pierre et Terre à l’occasion de la Jounrée Mondiale des zones humides.

Au programme

>> 18h Sortie de résidence au Théâtre Spirale

>> 19h30 Repas

Un repas à 17€ est proposé sur réservation, avec des produits bio, locaux, de saison et cuisinés maison. Vous pouvez également amener votre propre repas.

Ce temps est également l’occasion d’échanger avec les autres participant·es, les intervenant·es et l’équipe de Pierre & Terre.

>> 21h Projection de Guérande, un peu de la beauté du monde de Sophie Averty. 52 minutes.

Au début des années 70, de vieux paludiers et quelques jeunes soixante-huitards utopistes s’unissent pour s’opposer à un projet de rocade qui aurait signé la disparition des marais salants.

Après dix ans de lutte et la victoire au bout, ils se lancent dans une autre bataille créer une coopérative pour pouvoir vivre de la récolte du sel.

Cinquante ans après, les pionniers ont transmis le flambeau à une jeune génération elle aussi en quête de sens ; ils nous racontent les décennies de lutte et d’engagement pour sauver ce site aujourd’hui classé.

La diffusion sera suivie d’un échange animé par Naël Peigner, Chargé de vie coopérative à Enercoop Midi-Pyrénées.

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 communication@pierreetterre.org

English :

A film debate at Pierre et Terre on the occasion of World Wetlands Day.

On the program

>> 6pm: Exit from residency at Théâtre Spirale

>> 7:30pm: Meal

A meal at 17? is available on reservation, featuring organic, local, seasonal and home-cooked produce. You can also bring your own meal.

This is also an opportunity to exchange ideas with other participants, speakers and the Pierre & Terre team.

>> 9pm: Screening of Guérande, un peu de la beauté du monde by Sophie Averty. 52 minutes.

In the early 70s, a group of old salt marsh workers and a few young utopian 1968ers joined forces to oppose a bypass project that would have wiped out the salt marshes.

After ten years of struggle and victory in the end, they embarked on another battle: to create a cooperative to make a living from the salt harvest.

Fifty years on, the pioneers have passed on the torch to a younger generation also in search of meaning; they tell us about the decades of struggle and commitment to save this now listed site.

Details

>> 6pm: Théâtre Spirale residency event

>> 7:30pm: Dinner

A meal at 17? is available on reservation, featuring organic, local, seasonal and home-cooked produce. You can also bring your own meal.

This is also an opportunity to exchange ideas with other participants, speakers and the Pierre & Terre team.

>> 9pm: Screening of Guérande, un peu de la beauté du monde by Sophie Averty, 2021, 52?

In the early 70s, a group of old salt marsh workers and a few young utopian 60-somethings joined forces to oppose a bypass project that would have wiped out the salt marshes.

After ten years of struggle and victory, they embarked on another battle: to create a cooperative to make a living from the salt harvest.

Fifty years on, the pioneers have passed on the torch to a younger generation also in search of meaning; they tell us about the decades of struggle and commitment to save this now listed site.

The screening will be followed by a discussion moderated by Naël Peigner, in charge of cooperative life at Enercoop Midi-Pyrénées.

