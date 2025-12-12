Ciné-débat-rencontres ; ANIMUS FEMINA

Ciné Quai Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Tout public

Ours, loups, bouquetins, bisons, bien présents sous les rayons d’un soleil d’hiver. Lointains dans la neige d’une montagne gelée, ils émergent d’un rêve perdu qu’on voudrait saisir à nouveau. Quatre femmes en proximité avec la faune sauvage explorent nos relations au vivant à travers la réparation, la réflexion, la réflexion scientifique, l’art et le vivre avec . Quatre parcours exceptionnels qui nous invitent à décentrer notre regard humain et à repenser nos manières d’habiter le monde avec force et poésie à l’heure des crises du climat et de la biodiversité.

Anthropologue et cinéaste, Eliane de Latour nous offre avec ce documentaire (1h40), un brillant hommage à la nature, aux animaux, aux femmes, à la biodiversité en grand danger. Une œuvre engagée, animaliste et féministe unit les gestes réparateurs des femmes et la défense du vivant.

Avec

Marie-Pierre Puech Vétérinaire, fondatrice de l’Hôpital de la Faune Sauvage dans les Cévennes

Sarah Labrousse, chargée de recherche au CNRS

Francine Génieux qui vit retirée dans les montagnes des Asturies

Isis Olivier, artiste-peintre animalière

Chacune contribue à déplacer notre regard. Isis, par l’art, révèle les animaux comme présences en dialogue ; Marie-Pierre, par le soin et les alertes, invente une manière ‘d’être politique’ ; Sara, par la science, élargit le regard jusqu’aux forces planétaires qui nous secouent violemment ; Francine enseigne la cohabitation entre domestique et sauvage. Ensemble, elles ouvrent des passages hors de la domination du Sapiens ; elles esquissent d’autres façons d’exister avec le vivant dont nous sommes bio et philo-dépendants .

Ciné Quai Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 03 25

English :

L’événement Ciné-débat-rencontres ; ANIMUS FEMINA Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne