Début : 2025-06-17 18:00:00

fin : 2025-06-17

2025-06-17

L’association Petits frères des pauvres, le Conseil Départemental & Agirc-arrco vous proposent un film de Edouard Carrion UN JOUR TU VIEILLIRAS…

Jean Daniel a 60 ans. Cadre supérieur dans une grande entreprise, il ne lui reste que 2 ans avant de prendre sa retraite quand sa direction l’invite à s’orienter vers le mécénat de compétences pour mieux le remplacer par un collègue, plus jeune. Il intègre alors une association venant en aide aux personnes âgées. Jean-Daniel découvre alors un univers qui lui était jusqu’ici totalement étranger la vie associative. Parallèlement, Suzanne vient de perdre son mari… Avec ses souvenirs pour seul bagage, elle tente d’aller de l’avant et cherche un nouveau départ pour cette vie sans lui. Seule. Jean-Daniel et Suzanne ne se connaissent pas. Pourtant, le hasard va les réunir et changer leur destin… .

