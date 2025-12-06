Ciné-débat Réunion d’information France Alzheimer 64 Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz

Ciné-débat Réunion d’information France Alzheimer 64

Villa Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-12-18

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Remise du Trophée Ville Aidante Alzheimer pour la ville de Saint-Jean-de-Luz Suivi par un ciné débat avec la projection du film Tendre Mémoire afin d’informer les personnes concernées par la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. .

+33 5 59 04 41 09 fapa@fapa64.com

