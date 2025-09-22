CINÉ-DÉBAT ROSIE DAVIS Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

CINÉ-DÉBAT ROSIE DAVIS Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins lundi 22 septembre 2025.

CINÉ-DÉBAT ROSIE DAVIS

Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-09-22 20:15:00

fin : 2025-09-22

Date(s) :

2025-09-22

Habitat et Humanisme Loire-Atlantique vous propose de découvrir un film sensible et humaniste pour illustrer les difficultés que rencontrent les personnes à faibles ressources à se loger dignement et les drames humains qui en résultent.

L’association vient d’ouvrir une antenne dans le Pays de Retz, un territoire où la crise a entraîné une raréfaction de l’offre locative.

Cette situation est principalement liée au coût foncier et des travaux de rénovation, ainsi qu’à la forte progression des meublés de tourisme.

À l’issue de la projection, l’association « Habitat et Humanisme » échangera, répondra à vos questions et vous découvrirez les solutions pour loger dignement les personnes en difficulté.

Synopsis

Rosie et son mari forment une famille heureuse avec leurs quatre jeunes enfants.

Travailleurs pauvres, ils vivent modestement de leurs revenus à Dublin.

Le jour où leur propriétaire décide de vendre leur appartement, leur vie bascule dans la précarité.

Trouver une chambre, même pour une nuit, est un défi quotidien.

Avec beaucoup d’amour et de courage, Rosie et son mari vont affronter cette épreuve, et tout faire pour préserver leur famille.

Drame, Social, Familial

Durée 01h26 Réalisation Paddy Breathnach

Acteurs Sarah Greene, Moe Dunford, Ellie O’Halloran, Ruby Dunne, Darragh Mckenzie.



Billetterie en ligne ICI>>> .

Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

