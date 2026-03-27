Ciné-débat : Rue de l’Utopie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription

Avant l’été, nous vous proposons de venir échanger autour du documentaire « Rue de l’Utopie » réalisé par Josiane Zardoya. Ce film revient sur le choix qu’ont fait huit ménages, familles, couples avec ou sans enfants et célibataires, de vivre en habitat participatif et de faire durer leur aventure dans le temps avec tous les défis que cela implique. Nous clôturerons les échanges autour d’un verre convivial.

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- 02 40 89 30 15 https://ypl.me/Qwj



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