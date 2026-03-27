Ciné-débat : Rue de l’Utopie Nantes
Ciné-débat : Rue de l’Utopie Nantes mercredi 10 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit sur inscription
Avant l’été, nous vous proposons de venir échanger autour du documentaire « Rue de l’Utopie » réalisé par Josiane Zardoya. Ce film revient sur le choix qu’ont fait huit ménages, familles, couples avec ou sans enfants et célibataires, de vivre en habitat participatif et de faire durer leur aventure dans le temps avec tous les défis que cela implique. Nous clôturerons les échanges autour d’un verre convivial.
Île de Nantes Nantes 44200
02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- 02 40 89 30 15 https://ypl.me/Qwj
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