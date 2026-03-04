Ciné-Débat : Rural, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Débat : Rural Mardi 24 mars, 20h15 Cinéma La Lanterne Gironde

Le film : Rural, d’Édouard Bergeon

Édouard Bergeon (« Au Nom de la Terre ») nous plonge dans la vie de Jérôme Bayle, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité. Avec humour et tendresse, il dresse un portrait sensible de l’agriculture familiale française d’aujourd’hui et de ceux qui se battent pour la faire perdurer.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Échange après le film avec l’AMAP de Bègles, et Francis Macary, ingénieur agronome, animé par l’une des bénévoles du cinéma. ciné cinéma

