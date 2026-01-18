Ciné Débat Rural Place Frédéric Bastiat Mugron

Ciné Débat Rural

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Début : 2026-01-19

fin : 2026-01-19

LUNDI 19 JANVIER à 20h

Découvrez en AVANT-PREMIÈRE le documentaire Rural de Édouard Bergeon ( Au Nom de la Terre ) qui revient sur la vie d’un éleveur charismatique du sud-ouest et figure nationale de la ruralité…

Séance organisée par les BTS SAPAT du lycée agricole de Mugron et suivi d’un échange avec l’association Chez les landais et le syndicat Jeunes Agriculteurs. .

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 entractemediation@gmail.com

