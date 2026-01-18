Ciné Débat Rural Place Frédéric Bastiat Mugron
Ciné Débat Rural Place Frédéric Bastiat Mugron lundi 19 janvier 2026.
Ciné Débat Rural
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes
Début : 2026-01-19
fin : 2026-01-19
2026-01-19
LUNDI 19 JANVIER à 20h
Découvrez en AVANT-PREMIÈRE le documentaire Rural de Édouard Bergeon ( Au Nom de la Terre ) qui revient sur la vie d’un éleveur charismatique du sud-ouest et figure nationale de la ruralité…
Séance organisée par les BTS SAPAT du lycée agricole de Mugron et suivi d’un échange avec l’association Chez les landais et le syndicat Jeunes Agriculteurs. .
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 entractemediation@gmail.com
