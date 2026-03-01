CINE DÉBAT RURAL Rue Bor Villefranche-de-Lauragais

CINE DÉBAT RURAL

Rue Bor CINE’BOR Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 21:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Découvrez la vie de ces agriculteurs qui se battent tous les jours pour nourrir la population et entretenir les paysages.

Rendez-vous le Samedi 21 mars 2026 à 21 heures pour la projection du Film Rural

Suivi d’un débat avec Baptiste Marquié au cinéma Ciné’Bor.

Édouard Bergeon ( Au Nom de la Terre ) nous plonge dans la vie de Jérôme Bayle, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité. Avec humour et tendresse, il dresse un portrait sensible de l’agriculture familiale française d’aujourd’hui et de ceux qui se battent pour la faire perdurer. 10 .

Rue Bor CINE’BOR Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the lives of these farmers who struggle every day to feed the population and maintain the landscape.

L’événement CINE DÉBAT RURAL Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE