Ciné débat Sacré Coeur Rue des Frères Lumière Pleurtuit

Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-05 17:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Projection Sacré Cœur, film documentaire de Steven J. Gunnell et Sabrina Gunnell (sortie en octobre 2025).
Il y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d’amour à Sainte Marguerite-Marie. Aujourd’hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. Un docu- fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son Amour personnel et inconditionnel.
Ciné débat en présence du Père Johan Visser, curé de la paroisse de Beaussais sur Mer. .
Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 40 39
