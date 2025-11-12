CINÉ-DÉBAT SACRE CŒUR Saint-Chély-d’Apcher

CINÉ-DÉBAT SACRE CŒUR

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Début : 2025-11-12 20:15:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Cette séance sera suivie par un débat animé par Père François de Froberville de la paroisse de St Chély d’Apcher. D’autres séances sont programmées en novembre pour ce film si vous ratez la soirée avec débat.

Il y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d’amour à Sainte Marguerite-Marie. Aujourd’hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. Un docu-fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son Amour personnel et inconditionnel. .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

This screening will be followed by a discussion moderated by Père François de Froberville from the St Chély d’Apcher parish. Further screenings of this film are scheduled in November if you miss the evening with debate.

350 years ago, in France, Jesus made his heart burning with love known to Saint Marguerite-Marie.

German :

Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Debatte statt, die von Pater François de Froberville von der Kirchengemeinde St Chély d’Apcher geleitet wird. Im November sind weitere Vorstellungen dieses Films geplant, falls Sie den Abend mit Diskussion verpassen.

Vor 350 Jahren machte Jesus in Frankreich der heiligen Margarete-Marie sein von Liebe brennendes Herz bekannt.

Italiano :

La proiezione sarà seguita da un dibattito condotto da Père François de Froberville della parrocchia di St Chély d’Apcher. Altre proiezioni di questo film sono previste nel mese di novembre, nel caso in cui si perdesse la serata con dibattito.

350 anni fa, in Francia, Gesù fece conoscere il suo cuore ardente d’amore a Santa Margherita Maria.

Espanol :

Esta proyección irá seguida de un debate dirigido por el padre François de Froberville, de la parroquia de St Chély d’Apcher. En caso de que no pueda asistir a la velada con debate, en noviembre habrá otras proyecciones de esta película.

Hace 350 años, en Francia, Jesús dio a conocer a Santa Margarita María su corazón ardiente de amor.

