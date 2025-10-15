Ciné-Débat Saint-Affrique mercredi 15 octobre 2025.

Ciné-Débat

rue Frangi et Ortéga Saint-Affrique Aveyron

Début : Mercredi 2025-10-15

Participez à une soirée cinéma et discussion autour du film Qu’est-ce qu’on va faire de Jacques , pour réfléchir ensemble aux enjeux de la santé mentale et du lien social.

Projection du film Qu’est-ce qu’on va faire de Jacques , suivie d’un échange autour de la santé mentale et du lien social.

Cette soirée s’inscrit dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), un événement national pour sensibiliser, informer et échanger autour des questions de santé mentale.

Un moment de réflexion et de partage ouvert à tous ! .

English :

Join us for an evening of cinema and discussion around the film Qu?est-ce qu?on va faire de Jacques (What are we going to do with Jacques), to reflect together on the challenges of mental health and social cohesion.

German :

Nehmen Sie an einem Film- und Diskussionsabend zum Film Qu’est-ce qu’on va faire de Jacques teil, um gemeinsam über die Herausforderungen der psychischen Gesundheit und der sozialen Bindung nachzudenken.

Italiano :

Unitevi a noi per una serata di cinema e discussione sul film Qu?est-ce qu?on va faire de Jacques (Cosa faremo con Jacques), per riflettere insieme sui temi della salute mentale e della coesione sociale.

Espanol :

Únase a nosotros en una velada de cine y debate en torno a la película Qu?est-ce qu?on va faire de Jacques (Qué vamos a hacer con Jacques), para reflexionar juntos sobre las cuestiones de salud mental y cohesión social.

