Ciné-débat Salle des fêtes Saint-Boil

Ciné-débat

Salle des fêtes Place de la salle des fêtes Saint-Boil Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-03-03 19:30:00

fin : 2026-03-03 21:00:00

2026-03-03

Venez découvrir le film “Dessine-moi une féministe”, suivi d’un temps d’échange avec ses réalisateurs.

Un documentaire sensible et accessible, qui questionne les inégalités, le regard des jeunes et le dialogue entre générations.

19h30 lancement de l’Espace de Vie Sociale

20h projection

sans inscription tout public .

Salle des fêtes Place de la salle des fêtes Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 45 05 26 secretariat@ccscc.fr

