Ciné-débat Ciné Bourse Saint-Junien

Ciné-débat

Ciné Bourse 2 Place Lénine Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Plongez au cœur d’un moment fort avec le ciné-débat dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. Le film Elle m’a sauvée , réalisé par Ionut Teianu, vous entraîne dans une histoire bouleversante portée par Juliette Roudet, Laura Sepul et Lio.

Après la projection, échangez librement lors d’un débat animé par la Maison de protection des familles et le CIDFF, deux acteurs engagés qui apporteront éclairages, témoignages et clés de compréhension.

Un rendez-vous sensible, utile et ouvert à tous. Entrée gratuite, sans inscription. .

Ciné Bourse 2 Place Lénine Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 06 82

English : Ciné-débat

German : Ciné-débat

Italiano :

Espanol : Ciné-débat

L’événement Ciné-débat Saint-Junien a été mis à jour le 2025-11-19 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin