Ciné-Débat Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné-Débat
Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Début : 2025-12-11 15:00:00
fin : 2025-12-11 17:30:00
2025-12-11
Organisé par Cinétyr et la Ligue des Droits de l’Homme Section Côte Sud Landes,
Dieu peut se défendre tout seul | Documentaire de Isabelle Cottenceau | 1h23
Synopsis Le 7 janvier 2015, douze personnes ont été assassinées dans les locaux de Charlie Hebdo. Richard Malka, avocat de la partie civile, se prépare à un procès mouvementé. Au fil de sa plaidoirie, il retrace l’histoire de la liberté d’expression, faisant écho à la montée de l’intolérance. Un manifeste poignant et essentiel pour la liberté et la laïcité.
Inspiré du livre Le droit d’emmerder Dieu de Richard Malka + de 100 000 exemplaires
vendus (Grasset).
Film suivi d’un débat avec la LDH .
Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine ldh.tyrosse@gmail.com
