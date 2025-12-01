Ciné-Débat Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné-Débat

Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse

Début : 2025-12-11 15:00:00

fin : 2025-12-11 17:30:00

Organisé par Cinétyr et la Ligue des Droits de l’Homme Section Côte Sud Landes,

Dieu peut se défendre tout seul | Documentaire de Isabelle Cottenceau | 1h23

Synopsis Le 7 janvier 2015, douze personnes ont été assassinées dans les locaux de Charlie Hebdo. Richard Malka, avocat de la partie civile, se prépare à un procès mouvementé. Au fil de sa plaidoirie, il retrace l’histoire de la liberté d’expression, faisant écho à la montée de l’intolérance. Un manifeste poignant et essentiel pour la liberté et la laïcité.

Inspiré du livre Le droit d’emmerder Dieu de Richard Malka + de 100 000 exemplaires

vendus (Grasset).

Film suivi d’un débat avec la LDH .

ldh.tyrosse@gmail.com

Organized by Cinétyr and the Ligue des Droits de l’Homme Section Côte Sud Landes,

