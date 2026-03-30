Ciné-débat « santé mentale, action collective et justice sociale » Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS
Ciné-débat « santé mentale, action collective et justice sociale » Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS mercredi 8 avril 2026.
Danse le cadre du Mois Parisien de la Santé Mentale, le Centre Annie Fratellini vous invite à une soirée ciné-débat autour de la question « Santé mentale, action collective et justice sociale »
A travers différents extraits vidéos et audios, nous vous proposons de réfléchir sur les problématiques de santé mentale avec un regard systémique.
La santé mentale est aujourd’hui largement instrumentalisée par les logiques néolibérales : elle est devenue un marché, soutenu par des politiques publiques qui abandonnent les soins au profit du diagnostic et de l’évaluation, et qui laissent les institutions censées accueillir les plus vulnérables dans un état de défaillance dramatique…
Une soirée dans laquelle nous vous proposons de réfléchir et se questionner sur les problématiques de santé mentale avec un regard systémique.
Le mercredi 08 avril 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit
Par mail : villiot@claje.asso.fr
Par téléphone : 01.43.40.52.14
Par sms/Whatsapp : 07.80.90.05.10
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-08T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-09T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-08T19:30:00+02:00_2026-04-08T21:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/ https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/
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