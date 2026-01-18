Ciné Débat Sauver ou périr Place Frédéric Bastiat Mugron

Ciné Débat Sauver ou périr Place Frédéric Bastiat Mugron mardi 3 février 2026.

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-02-03
2026-02-03

MARDI 3 FÉVRIER à 9h30

Le film Sauver ou périr avec Pierre Niney qui revient sur la convalescence d’un jeune sapeur-pompier brulé durant un incendie, sera diffusée lors de notre prochain ciné débat…

Séance organisée par les BTS SAPAT du lycée agricole de Mugron et suivi d’un échange avec Franck Bruel, sapeur-pompier volontaire, et Valérie Lacoste, aide-soignante.   .

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42  entractemediation@gmail.com

