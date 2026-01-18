Ciné Débat Sauver ou périr Place Frédéric Bastiat Mugron
Ciné Débat Sauver ou périr Place Frédéric Bastiat Mugron mardi 3 février 2026.
Ciné Débat Sauver ou périr
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
MARDI 3 FÉVRIER à 9h30
Le film Sauver ou périr avec Pierre Niney qui revient sur la convalescence d’un jeune sapeur-pompier brulé durant un incendie, sera diffusée lors de notre prochain ciné débat…
Séance organisée par les BTS SAPAT du lycée agricole de Mugron et suivi d’un échange avec Franck Bruel, sapeur-pompier volontaire, et Valérie Lacoste, aide-soignante. .
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 entractemediation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné Débat Sauver ou périr
L’événement Ciné Débat Sauver ou périr Mugron a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Terres de Chalosse