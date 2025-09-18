Ciné Débat Saxon-Sion

Jeudi 18 septembre à 18h30 (durée 2h), la Cité des Paysages organise un Ciné Débat Une aventure climatique forêt de Haye 2100

À quoi ressembleront nos forêts dans le futur face au changement climatique ?

C’est la question à laquelle Alexis Steiner a voulu répondre en parcourant les forêts françaises à vélo, à la rencontre de forestiers passionnés, et en partant à la découverte de la forêt de Haye… en 2100 !

Avec Alexis Steiner & Chantal Lemoine (ONF)

Ne manquez pas ce voyage unique au cœur de la forêt et de son avenir !

TOUT PUBLIC SUR INSCRIPTION https://www.eventbrite.com/e/1408795227449Tout public

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53 citedespaysages@departement54.fr

English :

Thursday, September 18 at 6:30 p.m. (duration: 2 hours), the Cité des Paysages organizes a Ciné Débat: Une aventure climatique: forêt de Haye 2100

What will our forests look like in the future in the face of climate change?

That’s the question Alexis Steiner set out to answer as he cycled through France’s forests, meeting passionate foresters and discovering the Haye forest… in 2100!

With Alexis Steiner & Chantal Lemoine (ONF)

Don’t miss this unique journey to the heart of the forest and its future!

ALL AGES REGISTRATION REQUIRED: https://www.eventbrite.com/e/1408795227449

German :

Am Donnerstag, den 18. September um 18:30 Uhr (Dauer: 2 Stunden), organisiert die Cité des Paysages eine Ciné Débat: Ein Klimaabenteuer: Forêt de Haye 2100

Wie werden unsere Wälder in der Zukunft angesichts des Klimawandels aussehen?

Diese Frage wollte Alexis Steiner beantworten, indem er mit dem Fahrrad durch die französischen Wälder fuhr, passionierte Förster traf und sich auf eine Entdeckungsreise durch den Wald von Haye begab… im Jahr 2100!

Mit Alexis Steiner & Chantal Lemoine (ONF)

Verpassen Sie nicht diese einzigartige Reise in das Herz des Waldes und seiner Zukunft!

FÜR JEDES PUBLIKUM NACH ANMELDUNG: https://www.eventbrite.com/e/1408795227449

Italiano :

Giovedì 18 settembre alle 18.30 (durata: 2 ore), la Cité des Paysages organizza un film dibattito: Un’avventura climatica: la foresta di Haye 2100

Come saranno le nostre foreste in futuro di fronte ai cambiamenti climatici?

Questa è la domanda a cui Alexis Steiner ha cercato di rispondere pedalando attraverso le foreste francesi, incontrando appassionati di silvicoltura e scoprendo la foresta di Haye… nel 2100!

Con Alexis Steiner e Chantal Lemoine (ONF)

Non perdetevi questo viaggio unico nel cuore della foresta e del suo futuro!

PUBBLICO GENERICO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: https://www.eventbrite.com/e/1408795227449

Espanol :

El jueves 18 de septiembre a las 18.30 horas (duración: 2 horas), la Cité des Paysages organiza un Cine-debate: Una aventura climática: Haye Forest 2100

¿Cómo serán nuestros bosques en el futuro ante el cambio climático?

Esa es la pregunta que Alexis Steiner se propuso responder recorriendo en bicicleta los bosques de Francia, conociendo a entusiastas de la silvicultura y descubriendo el bosque de Haye… ¡en 2100!

Con Alexis Steiner y Chantal Lemoine (ONF)

No se pierda este viaje único al corazón del bosque y su futuro

PÚBLICO GENERAL INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA: https://www.eventbrite.com/e/1408795227449

