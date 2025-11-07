Ciné débat seeds of dignity Audierne

Ciné débat seeds of dignity

Inscription maritime, 1 rue Lamartine Audierne

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07 20:00:00

2025-11-07

Dans le cadre du festival Alimenterre 2025, venez assister vendredi 7 novembre à 18h30 à la projection de Seeds of dignity de Ali Alsheikh Khedr, sur les semences paysannes et la souveraineté alimentaire. A la suite du film, un temps d’échanges est prévu avec la coopérative Graines de liberté. .

Inscription maritime, 1 rue Lamartine Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 58 08 62 17

