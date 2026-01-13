Ciné Débat Semer et Récolter Ciné Triskell Luçon
Ciné Débat Semer et Récolter Ciné Triskell Luçon samedi 25 avril 2026.
Ciné Débat Semer et Récolter
Ciné Triskell Boulevard Michel Phélipon Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Ciné Débat Semer et Récolter
Venez découvrir le film Semer et Récolter lors d’un Ciné-Débat le 25 Avril 2026 à 20h30 en présence du réalisateur d’Eric le Roch, dans votre CinéTriskell de Luçon !
Synopsis
Semer et Récolter accompagne pendant une année la vie quotidienne de trois familles d’éleveurs agriculteurs dans le Perche, à 150km de Paris. Face à la modernisation et aux règles qui évoluent sans cesse, comment jour après jour ils et elles s’adaptent pour ne pas subir, inventent pour aller de l’avant, et continuent à vivre de leur métier pour transmettre leur passion à ceux qui leur succèderont.
Lien de réservation https://www.ticketingcine.com/EMS0361/FRE48KT…
Nous vous attendons nombreux ! .
Ciné Triskell Boulevard Michel Phélipon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 9 67 08 94 22
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English :
Ciné Débat Sowing and Harvesting
L’événement Ciné Débat Semer et Récolter Luçon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud