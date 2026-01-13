Ciné Débat Semer et Récolter Ciné Triskell Luçon

Ciné Débat Semer et Récolter

Ciné Triskell Boulevard Michel Phélipon Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Ciné Débat Semer et Récolter

Venez découvrir le film Semer et Récolter lors d’un Ciné-Débat le 25 Avril 2026 à 20h30 en présence du réalisateur d’Eric le Roch, dans votre CinéTriskell de Luçon !

Synopsis

Semer et Récolter accompagne pendant une année la vie quotidienne de trois familles d’éleveurs agriculteurs dans le Perche, à 150km de Paris. Face à la modernisation et aux règles qui évoluent sans cesse, comment jour après jour ils et elles s’adaptent pour ne pas subir, inventent pour aller de l’avant, et continuent à vivre de leur métier pour transmettre leur passion à ceux qui leur succèderont.

Lien de réservation https://www.ticketingcine.com/EMS0361/FRE48KT…

Nous vous attendons nombreux ! .

Ciné Triskell Boulevard Michel Phélipon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 9 67 08 94 22

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English :

Ciné Débat Sowing and Harvesting

L’événement Ciné Débat Semer et Récolter Luçon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud