Ciné débat Sensibilisation à l’illettrisme Thionville

Ciné débat Sensibilisation à l’illettrisme

1 place André Malraux Thionville Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:30:00

2025-10-10

Brillantes, une fiction poignante réalisée par Sylvie Gautier, qui aborde avec justesse et sensibilité le thème de l’illettrisme. À travers le quotidien d’ouvrières dans une usine de nettoyage, le film explore des sujets forts le secret, le chômage, la solidarité… et surtout, le pouvoir de se relever et de reprendre confiance en soi. L’une des héroïnes, illettrée, cache son handicap dans un monde où lire et écrire sont des évidences pour les autres. Ce récit, profondément humain, ouvre la voie à une réflexion collective sur les réalités invisibles de l’illettrisme.

La projection sera suivie d’un échange en présence de

– Aline Le Guluche, autrice et témoin engagée, qui a elle-même surmonté l’illettrisme à l’âge adulte.

– Olivier Flury, chargé de mission Grand Est de l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme).

– Des parrains et marraines, accompagnant des jeunes de la Mission Locale du Nord Mosellan, témoins de parcours, inspirants et des acteurs œuvrant pour la remédiation à l’illettrisme.

Un moment fort pour écouter, comprendre, poser des questions, et surtout, changer de regard.

À partir de 16 ansAdultes

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

Brillantes, a poignant drama directed by Sylvie Gautier, tackles the theme of illiteracy with sensitivity and accuracy. Through the daily lives of female workers in a cleaning plant, the film explores powerful subjects: secrecy, unemployment, solidarity? and, above all, the power to pick oneself up and regain self-confidence. One of the heroines, illiterate, hides her handicap in a world where reading and writing are taken for granted by others. This deeply human story opens the way for collective reflection on the invisible realities of illiteracy.

The screening will be followed by a discussion in the presence of

– Aline Le Guluche, author and committed witness, who herself overcame illiteracy as an adult.

– Olivier Flury, head of the Grand Est mission of ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l?Illettrisme).

– Inspiring mentors, accompanying young people from the Mission Locale du Nord Mosellan, and players working to remedy illiteracy.

An opportunity to listen, understand, ask questions and, above all, change your outlook.

Ages 16 and up

German :

Brillantes, ein ergreifender Spielfilm unter der Regie von Sylvie Gautier, der das Thema Analphabetismus auf treffende und einfühlsame Weise behandelt. Anhand des Alltags von Arbeiterinnen in einer Reinigungsfabrik behandelt der Film starke Themen: Geheimnisse, Arbeitslosigkeit, Solidarität? und vor allem die Kraft, wieder aufzustehen und Selbstvertrauen zu gewinnen. Eine der Heldinnen, eine Analphabetin, versteckt ihre Behinderung in einer Welt, in der Lesen und Schreiben für die anderen selbstverständlich sind. Diese zutiefst menschliche Erzählung ebnet den Weg für eine kollektive Reflexion über die unsichtbaren Realitäten des Analphabetismus.

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Gespräch mit folgenden Personen statt:

– Aline Le Guluche, Autorin und engagierte Zeitzeugin, die selbst den Analphabetismus im Erwachsenenalter überwunden hat.

– Olivier Flury, Beauftragter für den Grand Est der ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme).

– Paten, die Jugendliche der Mission Locale du Nord Mosellan betreuen und inspirierende Geschichten erzählen, sowie Akteure, die sich für die Beseitigung des Analphabetismus einsetzen.

Ein wichtiger Moment, um zuzuhören, zu verstehen, Fragen zu stellen und vor allem, um den Blickwinkel zu ändern.

Ab 16 Jahren

Italiano :

Brillantes, un dramma toccante diretto da Sylvie Gautier, affronta il tema dell’analfabetismo con sensibilità e precisione. Attraverso la vita quotidiana delle lavoratrici di una fabbrica di pulizie, il film esplora alcuni temi forti: la segretezza, la disoccupazione, la solidarietà e, soprattutto, il potere di rialzarsi e ritrovare la fiducia in se stesse. Una delle eroine, analfabeta, nasconde la sua disabilità in un mondo in cui la lettura e la scrittura sono date per scontate dagli altri. Questa storia profondamente umana apre la strada a una riflessione collettiva sulle realtà invisibili dell’analfabetismo.

La proiezione sarà seguita da un dibattito alla presenza di

– Aline Le Guluche, autrice e testimone impegnata, che ha superato l’analfabetismo da adulta.

– Olivier Flury, responsabile della missione Grand Est dell’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme).

– Mentori, accompagnatori di giovani della Mission Locale du Nord Mosellan (Missione Locale della Mosella Nord), che hanno condiviso le loro esperienze ispiratrici, e attori che lavorano per porre rimedio all’analfabetismo.

Una grande opportunità per ascoltare, capire, fare domande e, soprattutto, cambiare prospettiva.

Da 16 anni

Espanol :

Brillantes, un conmovedor drama dirigido por Sylvie Gautier, aborda el tema del analfabetismo con sensibilidad y precisión. A través de la vida cotidiana de las trabajadoras de una fábrica de limpieza, la película explora algunos temas poderosos: el secreto, el desempleo, la solidaridad… y, sobre todo, el poder de levantarse y recuperar la confianza en uno mismo. Una de las heroínas, analfabeta, oculta su discapacidad en un mundo en el que los demás dan por sentadas la lectura y la escritura. Esta historia profundamente humana abre el camino a una reflexión colectiva sobre las realidades invisibles del analfabetismo.

La proyección irá seguida de un debate en presencia de

– Aline Le Guluche, autora y testigo comprometida, que superó ella misma el analfabetismo siendo adulta.

– Olivier Flury, responsable de la misión Grand Est de la ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme).

– Mentores, acompañantes de jóvenes de la Mission Locale du Nord Mosellan (Misión Local del Norte de Mosela), que han compartido sus experiencias inspiradoras, y actores que trabajan para remediar el analfabetismo.

Una gran oportunidad para escuchar, comprender, hacer preguntas y, sobre todo, cambiar de perspectiva.

A partir de 16 años

