Ciné débat Si on levait les yeux … Rue des Frères Lumière Pleurtuit

Ciné débat Si on levait les yeux … vendredi 17 octobre 2025.

Cinéma Armor Pleurtuit

Début : 2025-10-17 17:30:00

2025-10-17

Les représentants des parents d’élèves et l’équipe enseignante de l’école Joseph Launay vous invitent à une soirée ciné-débat autour du documentaire de Gilles Vernet, qui questionne la place des écrans dans la vie de nos enfants.

Tous les élèves de cycle 3 de l’école Joseph Launay auront visionné le film dans l’après-midi et auront travaillé en classe en amont sur ce thème. Lors de cette soirée, leurs travaux seront exposés (dessins, écrits…) en lien avec ce thème.

La projection sera suivie d’un échange animé par Mme Marhoum Nadia psychologue et Mme LAMBERT FAVREL Fabienne consultante numérique à Mon Assistant Numérique Emeraude terre et Mer, pour discuter de l’impact des écrans sur le développement et les apprentissages.

Entrée ouverte à tous au tarif habituel du cinéma !

Venez partager ce moment d’échange ! .

Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 40 39

