Ciné Débat – Soudain Cinéma CGR Moulins Moulins

Informations pratiques

Moulins

Ciné Débat – Soudain

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 15:30:00

fin : 2026-10-02 23:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Projection du film SOUDAIN suivi d’un moment d’échange, en partenariat avec la Maison de retraitre L’Ermitage, les établissements Colisee, centre de formation Humanitude, la MARCP, l’association résident Saint-Loup et la FNAQPA.

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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50 cgr.moulins@cgrcinemas.fr

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English :

Screening of the film *SOUDAIN*, followed by a discussion, in partnership with the L’Ermitage retirement home, the Colisee institutions, the Humanitude training center, the MARCP, the Association Résident Saint-Loup, and the FNAQPA.

L’événement Ciné Débat – Soudain Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région