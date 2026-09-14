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Ciné Débat – Soudain Cinéma CGR Moulins Moulins

vendredi 2 octobre 2026 · Cinéma CGR Moulins · Moulins

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Cinéma CGR Moulins
Adresse
16 rue Marcellin Desboutins
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
7 7 7

Moulins

Ciné Débat – Soudain

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 15:30:00
fin : 2026-10-02 23:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Projection du film SOUDAIN suivi d’un moment d’échange, en partenariat avec la Maison de retraitre L’Ermitage, les établissements Colisee, centre de formation Humanitude, la MARCP, l’association résident Saint-Loup et la FNAQPA.
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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50  cgr.moulins@cgrcinemas.fr

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English :

Screening of the film *SOUDAIN*, followed by a discussion, in partnership with the L’Ermitage retirement home, the Colisee institutions, the Humanitude training center, the MARCP, the Association Résident Saint-Loup, and the FNAQPA.

L’événement Ciné Débat – Soudain Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

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