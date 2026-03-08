CINÉ-DÉBAT SOULÈVEMENTS Saint-Chély-d’Apcher

CINÉ-DÉBAT SOULÈVEMENTS

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

Projection du film Soulèvements de Thomas Lacoste. Durée 1h46min Genre Documentaire Origine France (VF)

Le Ciné-Théâtre propose une séance ciné-débat autour du documentaire Soulèvements, portrait d’une génération écologiste engagée et bouillonnante.

La projection sera suivie d’un débat animé par Mickael Rivoire, militant.

Synopsis

Soulèvements propose un portrait choral à 16 voix, retraçant 16 trajectoires singulières.

Ce documentaire intime et réflexif plonge au cœur d’un mouvement de résistance intergénérationnel, porté notamment par une jeunesse engagée contre

l’accaparement des terres et de l’eau

les ravages industriels

la montée des totalitarismes

la répression politique

Le film offre une immersion dans le mouvement des Soulèvements de la Terre, révélant la diversité des forces qui, partout en France, expérimentent d’autres modes de vie et de nouveaux liens avec le vivant.

Une exploration sensible et politique ouvrant le champ des possibles. .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

