Ciné-débat Suite Cinéma Le Luxor Oloron-Sainte-Marie

Cinéma Le Luxor 6 Avenue Charles et Henri Moureu Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Le Comité départemental olympique et sportif, en partenariat avec le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, propose un ciné-débat sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu sportif, autour du documentaire Suite , réalisé par Emma Oudiou. Cette ancienne athlète française, elle-même victime de violences sexuelles et sexistes durant sa carrière, viendra animer le débat après visionnage du documentaire.

La projection est gratuite pour les membres du milieu sportif local, dans le cadre d’un dispositif départemental qui propose une formation en plusieurs temps aux encadrants du mouvement sportif et aux accueils de loisirs du territoire afin de connaître, reconnaître, comprendre et agir contre ces violences. .

