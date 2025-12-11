Ciné débat Sur la route de la Pachamama

Ciné Nova Savenay

Début : 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-02-05 19:30:00

En présence d’Angélique MANGON. Dans le cadre du festival latino.

A 27 ans, Angélique Mangon plaque tout pour s’envoler neuf mois en Amérique du Sud avec une idée en tête rencontrer des hommes et des femmes qui nourrissent un lien fort à la terre-mère, la Pachamama.

Des Mapuches du Chili, aux Kichwas d’Équateur en passant par les Mosetenes de Bolivie, elle rencontre des peuples qui perpétuent des traditions millénaires liées à la nature, dans un monde en pleine mutation. Avide de rencontres et d’apprentissages, cette fille d’agriculteurs soutient des peuples en lutte, partage leurs rituels et se nourrit de leurs croyances.

Au fil d’une aventure qui durera finalement trois ans, au gré d’expéditions en stop, la jeune journaliste s’ouvre à une vision du monde radicalement différente de la sienne. Un voyage initiatique, guidé par son instinct, qui bouleverse sa vie dans ce qu’elle a de plus profond son propre rapport à la terre et au monde. À travers ce ciné débat illustré de magnifiques images et ponctué d’interviews inspirantes, Angélique Mangon vous transporte dans une aventure dont vous reviendrez transformés.

Tout public, à partir de 8 ans. Gratuit, réservation conseillée. .

+33 2 40 58 72 76 culture@ville-savenay.fr

