Ciné-débat sur le Centre International d’Art et du Paysage (CIAP) de l’île de Vassivière avenue de la paix Eymoutiers

Informations pratiques

Eymoutiers

Ciné-débat sur le Centre International d’Art et du Paysage (CIAP) de l’île de Vassivière

avenue de la paix Cinéma le Jean Gabin Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 20:30:00

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

Projection du documentaire « Promesse sur l’île », consacré au bâtiment du Centre International d’Art et du Paysage (CIAP) de l’île de Vassivière, conçu par les architectes Aldo Rossi et Xavier Fabre et construit entre 1989-1991. Le documentaire a été réalisé en 2022 par le collectif Amor immeuble, dans le cadre d’une résidence de 3 mois proposée par le CIAPV et la Maison de l’architecture du Limousin à l’occasion de l’anniversaire des 30 ans du centre d’art, aujourd’hui labellisé « architecture contemporaine remarquable ». « Promesse sur l’île » est le résultat d’une réflexion autour de l’architecture d’Aldo Rossi et Xavier Fabre et son ancrage dans le territoire. Il prend la forme d’une enquête sur le bâtiment, son architecture, sur ses matériaux, ainsi que sur les différents acteurs ayant travaillé sur le projet.

La projection sera suivie d’une rencontre et discussion. .

avenue de la paix Cinéma le Jean Gabin Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 10 21

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English : Ciné-débat sur le Centre International d’Art et du Paysage (CIAP) de l’île de Vassivière

L’événement Ciné-débat sur le Centre International d’Art et du Paysage (CIAP) de l’île de Vassivière Eymoutiers a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Portes de Vassivière