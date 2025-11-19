Ciné-débat Sur le chemin de l’école Bischwiller

Ciné-débat Sur le chemin de l’école

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-19 15:00:00

fin : 2025-11-19 16:17:00

Date(s) :

2025-11-19

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir.

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir.

Réalisateur Pascal Plisson.

Avec Marie-Claire Javoy, Pascal Plisson.

Ciné-débat Dans le cadre du mois des droits, Valérie Fritsch, directrice-adjointe du CASF de Bischwiller, animera un débat sur le quotidien de ces enfants déterminés et la chance d’avoir un système éducatif accessible et gratuit.

Genre Documentaire Dès 10 ans.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/sur-le-chemin-de-lecole/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

These children live in the four corners of the globe, but share the same thirst for learning. They understand that education is the only way to improve their lives, and that’s why every day, in incredible landscapes, they embark on a high-risk journey that will lead them to knowledge.

German :

Diese Kinder leben an den verschiedensten Orten der Welt, aber sie teilen denselben Wissensdurst. Sie haben verstanden, dass sie nur durch Bildung ihr Leben verbessern können, und deshalb begeben sie sich jeden Tag in unglaublichen Landschaften auf eine riskante Reise, die sie zum Wissen führen wird.

Italiano :

Questi bambini vivono ai quattro angoli del mondo ma condividono la stessa sete di apprendimento. Hanno capito che l’istruzione è l’unico modo per migliorare le loro vite, ed è per questo che ogni giorno, in paesaggi incredibili, intraprendono un viaggio ad alto rischio che li porterà alla conoscenza.

Espanol :

Estos niños viven en los cuatro rincones del planeta, pero comparten la misma sed de aprendizaje. Se han dado cuenta de que la educación es la única forma de mejorar sus vidas, y por eso cada día, en paisajes increíbles, se embarcan en un viaje de alto riesgo que les conducirá al conocimiento.

L’événement Ciné-débat Sur le chemin de l’école Bischwiller a été mis à jour le 2025-10-22 par Maison de la Culture de Bischwiller