Ciné-débat sur le dialogue intergénérationnel Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

Ciné-débat sur le dialogue intergénérationnel Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS mercredi 8 octobre 2025.

Venez découvrir en exclusivité le documentaire « Jeunes et vieux et alors ? ». La projection sera suivie d’un temps d’échange animé par SOS Seniors et Malakoff Humanis. Le but étant d’ouvrir le débat sur cette semaine bleue, cruciale pour les seniors, et de permettre à tous une réflexion sur l’avancée en âge et la vision que certains peuvent avoir sur celle-ci.

Le documentaire (62min) met en lumière des initiatives concrètes qui favorisent les liens entre jeunes et seniors. Des projets de cohabitation intergénérationnelle, des activités culturelles partagées, des engagements communs dans des associations, des services civiques… Autant d’exemples qui montrent que le dialogue entre les générations est non seulement possible, mais surtout essentiel.

Bande annonce : Teaser JEUNES et VIEUX… et alors ?

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux 75013 PARIS

anais.cuvillier-delgado@groupe-sos.org https://www.facebook.com/MVAC13/ https://www.facebook.com/MVAC13/