Ciné-débat sur le film allemand « Berlin Eté 42 » à Confluences de Sens

L’Association Franco-Allemande de Sens présente, dans le cadre de son CinéKino , le film « **Berlin, Eté 42** » (2024) d’ _Andreas Dresen_ , au cinéma Confluences de Sens le **jeudi 9 octobre 2025 à 20h.**

Version originale sous-titrée.

« _Été 1942. Hilde rencontre Hans et ses amis alors que la guerre fait rage. Elle tombe follement amoureuse de Hans et s’engage à leurs cotés dans la lutte clandestine qu’ils mènent contre les nazis. Quand, soupçonnée de trahison par la Gestapo, elle est arrêtée, Hilde est enceinte. En attendant son procès, elle écrit des lettres destinées à l’enfant qui va naître et revisite ainsi l’histoire de leur engagement, celle d’une jeunesse qui irait, à travers des actes simples, jusqu’à mourir pour la liberté._ »

Cinéma Confluences Place jean-pierre Pincemin 89100 Sens Sens 89100 Yonne