Ciné débat sur le thème “Apprendre hier, aujourd’hui, demain” Cinéma7ème Art Salles

Ciné débat sur le thème “Apprendre hier, aujourd’hui, demain”

Cinéma7ème Art 5 Place de la Mairie Salles Gironde

Au programme avec le Centre socio-culturel L’INTER’VAL
Ciné-apéro au cinéma Le 7ᵉ Art (SALLES)
• 19h00 accueil • 19h45 film Apprendre (Claire Simon)
• 21h30 débat Apprendre hier, aujourd’hui, demain .
Adresse 5 place de la Mairie, SALLES.   .

Cinéma7ème Art 5 Place de la Mairie Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93  linterval@valdeleyre.fr

