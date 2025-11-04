Ciné débat sur le thème “Apprendre hier, aujourd’hui, demain” Cinéma7ème Art Salles

Ciné débat sur le thème “Apprendre hier, aujourd’hui, demain”

Cinéma7ème Art 5 Place de la Mairie Salles Gironde

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Au programme avec le Centre socio-culturel L’INTER’VAL

Ciné-apéro au cinéma Le 7ᵉ Art (SALLES)

• 19h00 accueil • 19h45 film Apprendre (Claire Simon)

• 21h30 débat Apprendre hier, aujourd’hui, demain .

Adresse 5 place de la Mairie, SALLES. .

Cinéma7ème Art 5 Place de la Mairie Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

