Ciné-débat sur le thème de l’autisme rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Ciné-débat sur le thème de l’autisme

rue du Cours Jardin du Centre social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Faisons évoluer le regard sur les personnes en situation de handicap, en particulier sur les personnes avec un Trouble du Spectre de l’Autisme en révélant leurs compétences, leurs talents et leur place à part entière dans la vie de la cité marmotte.

Rendez-vous au cinéma l’Eveil vendredi 3 avril pour échanger et partager un temps de sensibilisation autour de l’autisme.

Un projet porté par l’EAM et l’EANM Le Colombier de Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac.

+d’infos à venir .

rue du Cours Jardin du Centre social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 50 80 fv.stgeniez@fondationopteo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s change the way we look at people with disabilities, and in particular those with Autism Spectrum Disorders, by revealing their skills and talents, and their full place in the life of the Marmotte community.

L’événement Ciné-débat sur le thème de l’autisme Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)