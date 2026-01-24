Ciné-débat sur les libellules

Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

2026-02-04

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la Fédération de Pêche de la Haute-Vienne organisent un Ciné-débat sur les libellules.

Le CEN Nouvelle-Aquitaine propose de découvrir le film L’Appel des Libellules . Après une courte présentation des libellules du Limousin, le documentaire sera projeté. Le CEN Nouvelle-Aquitaine et la Fédération de Pêche de la Haute-Vienne présenteront ensuite les actions de restauration des milieux aquatiques et les enjeux de préservation de la qualité des eaux des rivières. .

a.laurenson@federation-peche87.com

