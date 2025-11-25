Ciné-débat sur les violences faites aux femmes rue Wilson Montpon-Ménestérol
Ciné-débat dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes salle Le Lascaux à 19h45 lesmotiveesdelavallee@laposte.net .
rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesmotiveesdelavallee@laposte.net
