Ciné-débat sur les violences faites aux femmes rue Wilson Montpon-Ménestérol

Ciné-débat sur les violences faites aux femmes

rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Ciné-débat dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes salle Le Lascaux à 19h45 lesmotiveesdelavallee@laposte.net .

rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesmotiveesdelavallee@laposte.net

English : Ciné-débat sur les violences faites aux femmes

German : Ciné-débat sur les violences faites aux femmes

Italiano :

Espanol : Ciné-débat sur les violences faites aux femmes

L’événement Ciné-débat sur les violences faites aux femmes Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2025-10-30 par Vallée de l’Isle en Périgord