Ciné-débat sur l’illétrisme Bibliothèque municipale Dinan

Ciné-débat sur l’illétrisme

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

Autour du film « Champion »

Dans le cadre des journée d’action contre l’illettrisme, en partenariat avec le CLPS (centre de formation à Dinan) et Mediawan Production Ciné-débat « L’illettrisme on en parle ? »

Projection du film « Champion » de Mona Achache avec Kenji Girac.

Salle Maturin-Monier.

A partir de 15 ans, dans la limite des places disponibles. .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

