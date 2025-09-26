Ciné-débat sur l’illétrisme Bibliothèque municipale Dinan
Ciné-débat sur l’illétrisme
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26 20:00:00
2025-09-26
Autour du film « Champion »
Dans le cadre des journée d’action contre l’illettrisme, en partenariat avec le CLPS (centre de formation à Dinan) et Mediawan Production Ciné-débat « L’illettrisme on en parle ? »
Projection du film « Champion » de Mona Achache avec Kenji Girac.
Salle Maturin-Monier.
A partir de 15 ans, dans la limite des places disponibles. .
