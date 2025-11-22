Ciné débat Eco parc de la Nièvre Tamnay-en-Bazois

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Eco parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22 22:30:00

2025-11-22

Ciné-débaf organisé par Attac58 dans le cadre du festival Alimenterre. Projection du film À la vie, à la terre. Cameroun, la terre des femmes de Sébastien Deguerressar, Stéphanie Lebrun et Chloé Nabédian, documentaire consacré aux femmes camerounaises qui luttent pour préserver la réserve naturelle qu’est la mangrove du Cameroun.   .

Eco parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   attacnievre@gmail.com

