Ciné débat Eco parc de la Nièvre Tamnay-en-Bazois

Ciné débat

Eco parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Ciné-débaf organisé par Attac58 dans le cadre du festival Alimenterre. Projection du film À la vie, à la terre. Cameroun, la terre des femmes de Sébastien Deguerressar, Stéphanie Lebrun et Chloé Nabédian, documentaire consacré aux femmes camerounaises qui luttent pour préserver la réserve naturelle qu’est la mangrove du Cameroun. .

Eco parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté attacnievre@gmail.com

