Ciné débat Eco parc de la Nièvre Tamnay-en-Bazois

Ciné débat
Eco parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Ciné-débaf organisé par Attac58 dans le cadre du festival Alimenterre. Projection du film À la vie, à la terre. Cameroun, la terre des femmes de Sébastien Deguerressar, Stéphanie Lebrun et Chloé Nabédian, documentaire consacré aux femmes camerounaises qui luttent pour préserver la réserve naturelle qu’est la mangrove du Cameroun. .
Eco parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté attacnievre@gmail.com
